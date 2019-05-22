Экс-министр Улюкаев, которого посадили за взятку, разводится в тюрьме

Экс-глава Министерства экономического развития РФ Алексей Улюкаев, отбывающий тюремный срок за взятку, разводится с женой Юлией Хряпиной. Это сильно ударило по психологическому состоянию бывшего министра.
«Супруги Улюкаевы разводятся», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении экс-министра. Собеседник подчеркнул, что бракоразводный процесс сильно повлиял на морально-психологическое состояние Улюкаева.
Брак с Хряпиной является вторым официальным союзом Улюкаева. У супругов есть двое несовершеннолетних детей.
Суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей.в декабре 2017 года. Экс-министр был признан виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов. Позже Мосгорсуд немного смягчил Улюкаеву наказание, напоминает RT.