Экс-министр Улюкаев, которого посадили за взятку, разводится в тюрьме

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 16:49
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Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Бракоразводный процесс ударил по состоянию Алексея УлюкаеваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-глава Министерства экономического развития РФ Алексей Улюкаев, отбывающий тюремный срок за взятку, разводится с женой Юлией Хряпиной. Это сильно ударило по психологическому состоянию бывшего министра.

«Супруги Улюкаевы разводятся», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении экс-министра. Собеседник подчеркнул, что бракоразводный процесс сильно повлиял на морально-психологическое состояние Улюкаева.

Брак с Хряпиной является вторым официальным союзом Улюкаева. У супругов есть двое несовершеннолетних детей.

Суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей.в декабре 2017 года. Экс-министр был признан виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов. Позже Мосгорсуд немного смягчил Улюкаеву наказание, напоминает RT.

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