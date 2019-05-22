Несанкционированные акции протеста в сквере длились неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел итоги опроса по строительству собора Святой Екатерины в Екатеринбурге. Выяснилось, что большинство горожан выступают за то, чтобы храм был возведен не в сквере у драмтеатра, а в другом месте. Информация опубликована на сайте аналитической организации.

В релизе ВЦИОМ говорится, что 74% горожан охарактеризовали сквер, как неудачное место для строительства храма, и только 10% полностью поддержали стройку в парке.

14% жителей выступают за появление храма в сквере, но с учетом выдвинутых горожанами замечаний, 7% считают, что строительство должно вестись по первоначальному проекту.

18% опрошенных категорически против нового собора вообще. «В то же время 58% считают, что Храм должен быть построен в другой части города», — сообщил ВЦИОМ. Опрос проводился с 16 по 20 мая. Аналитики по телефону провели интервью с 3000 жителями в возрасте от 18 лет.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что решение городского конфликта состоит в поиске альтернативной площадки для храма: «Сама по себе идея возвести Храм отторжения не вызывает, за исключением небольшой части респондентов (около 18%). В то же время, выбранное мэрией место его строительства, подавляющим большинством горожан отвергается».

В Екатеринбурге неделю шли несанкционированные митинги против строительства собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Власти сначала не придавали значения протесту и указывали, что земля выделена под храм с соблюдением всех норм закона. Но после выступления президента РФ Владимира Путина по данной теме чиновники пообещали провести голосование среди жителей города, чтобы определить подходящее место (не исключено, что это будет тот же сквер). Опрос ВЦИОМ велся параллельно и не имеет отношения к инициативе свердловских властей.