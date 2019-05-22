В Пермском крае выпускники помолятся, чтобы успешно сдать ЕГЭ

В Нытве (Пермский край) выпускников и их родителей пригласили в храм на молебен об успешной сдаче ЕГЭ, сказано в официальной группе «ВКонтакте» местного храма. Сообщается, что «Молебен перед ЕГЭ» пройдет в храме Рождества Иоанна Предтечи 24 мая в 17:00.
«В нашем храме с Божией помощью состоится молебен перед ЕГЭ. Приглашаем всех принять молитвенное участие в этом богоугодном деле», — сказано в посте храмового сообщества. Также на стене группы опубликована фотография из храма, на которой присутствует множество детей, а ниже прикреплена аудиозапись песни «Учат в школе».
По информации источников «URA.RU», подобный молебен в храме проводится уже не первый раз и, по всей видимости, приносит свои плоды. «В прошлом году в Нытве, например, впервые появился выпускник, набравший 100 баллов по географии», — говорит инсайдер.
В управлении образования администрации Нытвенского муниципального района в момент звонка корреспондента «URA.RU» находилась лишь методист, а все руководство ушло домой. Собеседница агентства пояснила, что о подобной инициативе священнослужителей слышит впервые. «Может быть, руководство что-то знает, но у нас ничего подобного не обсуждалось», — пояснила женщина.