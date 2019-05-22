В Озерске вынесен приговор экс-полицейским

Суд приговорил бывших силовиков к реальным срокам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Озерский городской суд Челябинской области 22 мая вынес приговор бывшим полицейским Михаилу Аминову и Владику Кучугулову, обвиняемым в избиении задержанного. Аминов получил 6 лет и 3 месяца, Кучугулов — 5 лет и 3 месяца общего режима. Об этом «URA.RU» сообщили адвокаты подсудимых.

«Мы будем обжаловать это решение в областном суде», — заявил «URA.RU» адвокат Аминова Константин Акулич. О намерении подать апелляцию сообщил и адвокат Евгений Абрамовских, представляющий интересы Кучугулова.

30 июля 2017 года трое жителей Озерска напали на сотрудника местного ГИБДД, которого потом госпитализировали с переломом челюсти. Всех троих задержали. Один из задержанных, ранее судимый за кражу и грабеж, Евгений Балаев — именно он покалечил стража порядка — позже написал заявление, что его избили в ИВС оперативники Аминов и Кучугулов. Затем последовало еще одно заявление от Балаева, что оперативники пытались его подкупить.

В сентябре Аминов и Кучугулов были задержаны и до сих пор находятся в СИЗО. Из полиции их уволили.