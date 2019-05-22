Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования в финале

Итоги «Евровидения» пересмотрели из-за человеческой ошибки Фото: страница «Евровидения» в Instagram

новость из сюжета Лазарев едет на "Евровидение-2019"

Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги голосования в финале из-за того, что во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС).

«ЕВС может подтвердить, что в результате стандартной практики пересмотра мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован некорректный средний результат», — приводит RT заявление союза. После пересчета итогов голосования представлявший на конкурсе Россию певец Сергей Лазарев получил один дополнительный балл, однако на его место в финале это не повлияло.

При этом некоторые страны все-же изменили свои позиции в общем зачете. Северная Македония переместилась с восьмой на седьмую строчку, а Норвегия и Швеция, которые заняли пятое и шестое место, поменялись местами.