Сбербанк стал владельцем ключевого предприятия Тюменской области

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 04:05
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Визит Николая Цуканова , полномочного представителя президента на ЖД вокзал , строительство кольцевой автодороги и НПЗ. Тюмень , трубы, антипинский нпз, нпз
Сбербанк стал владельцем 80% акций Антипинского НПЗФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Банкротство Антипинского НПЗ

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского нефтеперерабатывающего завода с долей в 80% акций. Об этом стало известно из выписки из кипрского реестра компаний, копия которой оказалась в распоряжении журналистов.

«Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ — проблемного заемщика банка», — пишет РБК, ссылаясь на данные из документа. До середины мая, как отмечается, указанной компанией владели основатель завода Дмитрий Мазуров и бывший коллега мэра Москвы Владимир Калашников.

У Сбербанка на тот момент была только «золотая акция». 17 мая все обыкновенные акции Vikay перешли в собственность структуры финансовой организации — SBPR Cyprus SPV. Оставшиеся 20% нефтеперерабатывающего предприятия принадлежат адвокату Николаю Егорову. Представители Сбербанка, Дмитрия Мазурова и компании Vikay отказались комментировать ситуацию.

Антипинский НПЗ (Тюменская область) является одним из крупнейших предприятий России. Перерабатывающая мощность завода составляет 9 млн тонн нефти в год. В апреле стало известно, что НПЗ готовится к банкротству, долги превысили 346 млрд рублей. В мае «Транснефть» прекратила поставки сырья на завод.

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