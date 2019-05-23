Захарова резко высказалась об отношении США к другим странам

Марию Захарову возмутило возобновление поставки нефти в США из Венесуэлы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Переворот в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала политику США после сообщений СМИ о возобновлении Вашингтоном закупок венесуэльской нефти. Своим мнением по этому поводу дипломат поделилась в Facebook.

Захарова отметила, что в СМИ появилась информация о решении Министерства энергетики США возобновить поставки нефти из Венесуэлы с 11 мая после двухнедельной паузы. Причем объем поставок за неделю составил 49 тысяч баррелей в сутки. Это при том, что спецпредставитель Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиот Абрамс ранее говорил, что американские власти хотят добиться изоляции венесуэльского президента Николаса Мадуро путем прекращения любых коммерческих отношений между двумя странами.

«Нормально? Нормально. И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют манёвр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся», — заключила Захарова.