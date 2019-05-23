НАТО потребовало от России покинуть Крым

НАТО не намерено признавать Крым территорией России Фото: depositphotos.com

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма России и призывает страну покинуть полуостров. С таким заявлением выступил глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич.

«Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — приводит RT слова Пича, опубликованные на сайте НАТО.

Кроме того, военачальник потребовал от российских властей освободить украинских моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года за незаконное пересечение границы в Керченском проливе. Тогда, напомним, три военных корабля нарушили границу РФ и не подчинялись требованиям российских пограничников. В результате морские судна вместе с членами экипажей были задержаны. Моряки находятся под арестом.