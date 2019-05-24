Пермский минздрав заявил о проверке в городе без врачей, но так и не доехал до места

Министр здравоохранения Прикамья не доехала до Кизела (фото из архива) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермское министерство здравоохранения провело проверку после публикации «URA.RU» о том, что жители Кизеловского угольного бассейна ездят на прием к врачу за 200 километров. О проверке сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова посетила Гремячинский и Губаху, но до одного из самых проблемных городов — Кизела — так и не доехала.

«Последний выезд в Гремячинский городской округ и Губаху был 20 апреля. Проверяли доступность услуг, укомплектованность кадрами, пообщались с пациентами и медицинским персоналом на наличие жалоб», — заявили в минздраве. «В Кизел министр не поехала, поскольку в данный город представители министерства выезжали ранее», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Поводом для проверки стали публикации «URA.RU» о том, что в Кизеле бригада скорой помощи не может передать пациентов в больницу из-за отсутствия в учреждении медиков. Также из городов Кизеловского угольного бассейна люди, в том числе с маленькими детьми, вынуждены ездить на прием к узким специалистам за 200 километров в Пермь. В минздраве тогда заявили, что проведут проверку.