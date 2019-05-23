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В Прикамье дали старт масштабной реформе. В регионе появились три новые территории

Ритис Бараускас
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 11:01
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Депутаты заксобрания, чиновники разные. Подборка. Пермь, совещание, заседание
Депутаты поддержали объединение в Пермском краеФото: Алексей Глазырин © URA.RU

На карте Прикамья появились Александровский, Березовский и Ординский муниципальные округа. Проекты законов о создании трех новых муниципальных округов поддержали депутаты Законодательного собрания Пермского края, передает корреспондент «URA.RU».

«Накануне законопроекты поддержали на профильном комитете регионального парламента, а сами инициативы поступили непосредственно из территорий», — отметили в пресс-службе Заксобрания.

Теперь до 20 июня законы должны вступить в силу, чтобы в территориях успели назначить и провести выборы в сентябре 2019 года. Три эти территории стали первыми в Пермском крае, которые смогли объединиться по новому закону в муниципальные округа.

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