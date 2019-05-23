Источник: «Газпром трансгаз Сургут» возглавит топ-менеджер из Нижнего Новгорода

Новым генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Сургут» станет заместитель гендиректора по эксплуатации газопроводов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Олег Ваховский. Об этом «URA.RU» сообщил осведомленный источник.
«О назначении Ваховского официально объявят сегодня днем. Радует, что прислали человека, знакомого со спецификой северных регионов — он много лет работал в ЯНАО и в Югорске (ХМАО)», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе сургутского «трансгаза» все еще не комментируют планируемые кадровые перестановки. В пресс-службе нижегородской «дочки» «Газпрома» на момент публикации на звонки не ответили.
Олег Ваховский с 1994 года работал в Новом Уренгое (ЯНАО) в производственном кооперативе и нефтяной компании «Роспан Интернешнл». В структурах «Газпрома» он трудится с 1999 года, где занимал в разное время должности машиниста, инженера и замначальника управления магистральных газопроводов ООО «Тюменьтрансгаз». С 2007 года Ваховский работал в ООО «Газпром трансгаз Югорск». В 2013 году переведен в «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Ранее «URA.RU» сообщало, что о назначении нового директора объявит заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков, фактически возглавляющий службу безопасности госмонополии. О дальнейшей судьбе действующего директора сургутского «трансгаза» Игоря Иванова пока ничего неизвестно.