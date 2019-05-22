Инсайд: в Югру летит зам Миллера, чтобы назначить нового директора сургутского «Газпрома»

Нынешний директор «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов руководит компанией 12 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте ожидается назначение нового генерального директора компании «Газпром трансгаз Сургут». Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В Сургут 22 мая прилетает зампред правления Сергей Хомяков. Завтра он официально объявит, кто станет новым гендиректором ООО „Газпром трансгаз Сургут“. Что будет с Игорем Ивановым (действующий директор — прим. ред.) и кто будет назначен, пока неизвестно. Предположительно — человек не из ХМАО», — рассказал инсайдер.

По информации на сайте Газпрома, Сергей Хомяков, помимо того, что занимает пост зама Миллера, является еще генеральным директором службы корпоративной защиты. Игорь Иванов руководит «Газпром трансгаз Сургут» с 2007 года. В мае у него заканчивается срок очередного трудового контракта, и есть вероятность, что он не продлен. В пресс-службе «Газпром трансгаз Сургут» заявили, что не владеют информацией о кадровых перестановках в руководстве компании, и попросили прислать официальный запрос.

Как ранее сообщало «URA.RU», три года назад в мае вышел на пенсию генеральный директор компании «Газпром переработка» Юрий Важенин. После чего спустя год предприятие сменило прописку на Санкт-Петербург. Слухи о возможной реорганизации «Газпром трансгаз Сургут» также обсуждаются в городе не первый год.