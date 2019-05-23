Бывший первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин устроился на Курганмашзавод, эту информацию «URA.RU» подтвердили на предприятии. Также, по данным источников агентства, новую работу нашли другие заместители экс-губернатора Алексея Кокорина.
Имя Сергея Пугина пока не значится на сайте КМЗ, однако по словам работников, в ранге заместителя гендиректора он отвечает за подразделение, которое занимается гражданской продукцией. Получить комментарий Сергея Пугина не удалось — его телефон недоступен для звонков.
По данным информированных источников, еще один первый зам Кокорина Виктор Сухнев устроился в родном Каргаполье к предпринимателю Сергею Пузанову, которому принадлежит несколько предприятий. Бывший зам по соцполитике Александр Карпов, по данным инсайдеров, планирует открыть собственную клинику в Кургане. Сам Александр Карпов не захотел поделиться своими планами и отказался от комментариев. Также не удалось получить комментарий экс-директора департамента природных ресурсов Эдуарда Гусева — он не ответил на звонок корреспондента.
Известно, что экс-руководитель департамента промышленности Александр Константинов вернулся в Москву, там же трудится бывший замгубернатора по внешнеэкономическим связям Владимир Зубрин.
Экс-руководитель департамента экономики Сергей Чебыкин, осужденный за превышение должностных полномочий, отбывает наказание в Курганском СИЗО. Ожидается, что условно-досрочно его могут освободить уже весной 2020 года. Бывший директор департамента строительства и ЖКХ Роман Ванюков находится в СИЗО, его обвиняют в получении взяток.