Бывший курганский замгубернатора отсидит в СИЗО весь свой срок

Сергея Чебыкина арестовали в зале суда еще в январе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Уголовное дело курганского вице-губернатора Сергея Чебыкина

Бывший вице-губернатор Курганской области Сергей Чебыкин, осужденный за превышение должностных полномочий, останется отбывать наказание в Курганском СИЗО, сообщил «URA.RU» информированный источник. В силовых структурах считается, что Чебыкин получил мягкий вариант наказания. По неподтвержденным данным, этот шаг может быть своего рода компенсацией за жесткий приговор (три года колонии общего режима): даже прокурор на суде требовал условного наказания для чиновника, который заключил сделку со следствием.

Судья Сергей Лушников вынес жесткий приговор чиновнику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Чебыкин просидел уже почти полгода, еще год — и можно подавать на условно-досрочное освобождение», — заявил источник, знакомый с ситуацией. Он предположил, что оставшееся время заключения для Чебыкина вряд ли станет излишне суровым испытанием.

Чтобы конкретизировать эту информацию, достаточно восстановить хронологию событий. Сергея Чебыкина задержали в собственном кабинете в правительстве области 26 июля 2018 года. С момента первого суда по мере пресечения бывший чиновник находился под домашним арестом, однако в ноябре его отпустили под подписку о невыезде. Дни, проведенные под домашним арестом засчитаются в срок наказания из расчета: два равно одному в колонии.Приговор в отношении Сергея Чебыкина вступил в силу 12 марта. К тому моменту он почти два месяца провел в СИЗО — с момента вынесения приговора городским судом (15 января) до рассмотрения апелляции областной инстанцией. Эти дни Чебыкину зачтутся за полтора дня в колонии.

Таким образом, срок, который уже отбыл бывший вице-губернатор составляет около пяти месяцев.

Серегй Чебыкин и его адвокат не ожидали, что будет вынесен приговор с реальным сроком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Как уточнил правозащитник Александр Андрюков, с момента вступления в силу приговора уже не имеет значения — в СИЗО или в колонии находится осужденный, срок отсчитывается одинаково. Однако условия в отряде, который отбывает наказание при СИЗО омбудсмен назвал более мягкими. «Отряд, который занимается обслуживанием СИЗО, небольшой — человек 20. Может, его поставят завхозом, — предположил Андрюков. — Соответственно, и отношение более мягкое, чем в отряде в колонии, где по 100-120 человек, построения, нужно маршем ходить в столовую». По мнению правозащитника, в небольшом отряде меньше вероятность каких-либо межличностных конфликтов.

Также, по опыту общения с заключенными, Андрюков отметил, что из СИЗО можно раньше освободиться по УДО — практически сразу после прохождения необходимого срока, в то время как переписка из колонии может затянуться. «Когда отбываешь наказание рядом [с домом], в любой момент родственники могут принести передачу, попросить свидание на длительный срок», — отметил правозащитник дополнительные преимущества.