В Тюменской области сожгли дом главы района

На месте до сих пор работают сотрудники МЧС Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В селе Ярково (Тюменская область) ночью загорелся дом и надворные постройки, которые принадлежат исполняющей обязанности главы района Любови Поляковой. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Погибших и пострадавших при пожаре нет. «В Ярковском районе давно идет противостояние предпринимателей и власти. До этого угрожали сжечь дом заместителя главы Владимира Федорова», — отметил инсайдер, но не назвал конкретных имен.

Любовь Полякова отказалась как-либо комментировать «URA.RU» ситуацию с пожаром и порекомендовала обращаться в компетентные органы. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области подтвердили, что в ночь на 23 мая, в 2:05, поступило сообщение о пожаре в селе Ярково. Спасатели тушили надворные постройки общей площадью 138 кв. метров. Оперативно сказать, пострадал ли дом главы в МЧС, в ведомстве не смогли. Служба еще работает на месте пожара.