22 мая 2019
21 мая 2019
20 мая 2019

В Зауралье вынесли приговор заключенному, напавшему на сотрудника колонии

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 11:26
Размер текста
-
17
+
Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными колонии №6. Иковка. Курганская обл, татуировка, наколка, заключенный, зэк
Заключенный высказывал угрозы в отношении сотрудника УФСИН, а затем ударил егоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области осудили заключенного, уже отбывающего наказание в исправительной колонии. За применение насилия в отношении сотрудника УФСИН ему назначен штраф, а также увеличен тюремный срок, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в конце февраля в исправительной колонии №2 на станции Просвет Кетовского района. В это учреждение со строгим режимом содержания направляют впервые осужденных к лишению свободы. Обвиняемый изначально был приговорен к десяти годам тюрьмы. Часть срока он уже отсидел.

«Судом установлено, что обвиняемый с целью дезорганизации и нарушения нормальной деятельности колонии словесно высказал угрозу применения насилия в адрес сотрудника места лишения свободы, после чего нанес последнему удар кулаком в область грудной клетки», — рассказали в прокуратуре. Заключенный причинил потерпевшему «физическую боль и телесные повреждения» без вреда здоровью.

«Осужденному с учетом неотбытой части назначено окончательно наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 190 тыс. рублей», — говорится в сообщении надзорного органа. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...