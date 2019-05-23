В ХМАО экс-депутату угрожают сексуальным насилием

Антон Патин связывает угрозы со своим новым циклом материалов про бывших коллег по думе Югорска Фото: страница Антона Пантина на Facebook

Экс-депутат думы Югорска, журналист Антон Пантин, намерен обратиться в полицию из-за поступающих угроз в его адрес. Об этом «URA.RU» заявил сам общественник.

«Мне поступил телефонный звонок с угрозами физической расправы в мой адрес. Я связываю его с началом цикла своих журналистских расследований в отношении депутатов думы Югорска», — заявил в беседе с корреспондентом «URA.RU» Пантин. В распоряжении редакции есть запись этой беседы. Сам Пантин пока не называет имя своего оппонента. Однако по информации источников, знакомых с ситуацией, голос человека в телефонном разговоре похож на одного из депутатов думы Югорска.

На записи слышно, что собеседник журналиста недоволен упоминанием своего имени в публикациях и обещает вступить с экс-депутатом в половую связь в противоестественной форме. «Я вообще не люблю общаться с представителями мужского пола, которые хотят заняться со мной сексом, да и еще в такой грубой форме. После таких угроз хочу, чтобы полиция провела проверку по факту воспрепятствования моей профессиональной деятельности в качестве журналиста», — добавил Патин.

Как ранее сообщало «URA.RU», в апреле Пантина лишили статуса депутата думы Югорска за утрату доверия. Поводом стали нарушения в его декларации о доходах за 2017 год. Сам экс-депутат считает, что истинной причиной послужила его оппозиционная деятельность, а в декларации никаких нарушений нет.