Мэрия определилась, как будет опрашивать екатеринбуржцев о новом месте для храма

Александр Высокинский: для объективных результатов опроса будет организована видеотрансляция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский встретился со сторонниками строительства храма Святой Екатерины. По словам главы города, сейчас администрация готовится к опросу горожан, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

«Составляем шорт-лист, отбираем площадки в центральной части города. Получим все предложения, затем перечень площадок будем обсуждать с градостроителями. За десять лет дискуссии мы незаметно для себя начали говорить о строительстве большого кафедрального собора. Завтра встреча с депутатами гордумы. Уже работают эксперты, чтобы утвердить наиболее корректную методологию опроса. Делаем [для опроса] три точки в каждом районе города», — пояснил Высокинский.

Мэр города уточнил, что в опросе будут участвовать только жители Екатеринбурга старше 18 лет. По словам Высокинского, для объективных результатов на сайте городской администрации будет идти видеотрансляция, для наблюдения в реальном времени на каждый опросный пункт придут общественные наблюдатели. «Было несколько предложений, с использованием интернета в том числе. Но старшее поколение может в таком случае выпасть», — сказал глава Екатеринбурга.

Высокинский подчеркнул, что будут услышаны как противники, так и сторонники строительства храма в сквере. «С точки зрения вопроса включения или исключения площадки в сквере: у нас на сайте ведется сбор предложений. После определяем шорт-лист. Важна позиция РПЦ и Фонда Святой Екатерины, но не нужно обострять ситуацию и настаивать на одной площадке», — отметил мэр.

С позицией главы города согласился вице-президент по правовым вопросам, корпоративным отношениям и спецпроектам РМК Олег Медведев. «Мы не настаиваем, мы примем решение населения. И после этого выйдем на свое обсуждение и потом будем принимать окончательное решение», — заключил он.

В Екатеринбурге на протяжении нескольких дней шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Через несколько дней в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил властям Екатеринбурга узнать мнение жителей. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство горожан выступают за то, чтобы храм был возведен не в сквере у драмтеатра, а в другом месте.