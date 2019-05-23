Игорь Иванов покинул пост гендиректора сургутского «трансгаза» и ушел на пенсию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новым гендиректором ООО «Газпром трансгаз Сургут» официально назначен Олег Ваховский, ранее работавший заместителем директора нижегородского «трансгаза». Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Зампред правления ПАО „Газпром“ Сергей Хомяков официально представил Ваховского коллективу, к исполнению обязанностей новый гендиректор приступит в пятницу. Отметил, что никаких кардинальных потрясений в ближайшее время в компании не будет. Кадровые перестановки произошли в типичной для ПАО „Газпром“ манере — неожиданно для всех. Что будет дальше — зависит от установок, которые Ваховский получил из центрального аппарата», — отметил собеседник агентства. В пресс-службе «Газпром трансгаз Сургут» подтвердили назначение нового гендиректора. «Состоялось собрание коллектива, где было объявлено о том, что трудовой договор с Игорем Ивановым не продлен, и представили нового генерального директора Олега Ваховского», — добавили в компании.

Последние 12 лет сургутский «Газпром» возглавлял Игорь Иванов. По неофициальным данным, 62-летний менеджер ушел на пенсию. «Иванов уезжает в Тюмень. До 2021 года он занимает пост областного депутата. Возможно, сосредоточится на политической деятельности. Хомяков отметил, что у Иванова в трудовой книжке запись об одном месте работы — 40 лет в сургутском „Газпроме“. Такого в компании еще не было», — добавил источник.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Олег Ваховский много лет проработал в дочерних компаний «Газпрома» на Ямале и в Югре. С 2013 года работал в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», откуда с поста замдиректора и был переведен в Сургут.