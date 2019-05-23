До старта выборной кампании губернатора в Зауралье осталось две недели

Вадим Шумков готовится выдвинуться на пост губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

4 июня депутаты Курганской областной думы соберутся на внеочередное заседание, чтобы принять решение о старте избирательной кампании по выборам губернатора. Ожидается, что точкой отсчета станет 6 июня, сообщили источники «URA.RU».

«После 6 июня кандидаты должны заявить о своем желании участвовать в выборах и начать подготовку», — сообщил собеседник агентства, знакомый с ситуацией. Согласно действующему в регионе законодательству, кандидаты, выдвинутые от партии, должны собрать подписи депутатов и глав муниципалитетов — пройти так называемый «муниципальный фильтр». Точное число необходимых подписей будет определено в течение трех дней после объявления выборов. По словам руководителя регионального отделения ЛДПР Юрия Ярушина, который прошел обучение на специальном семинаре в облизбиркоме, ожидается, что кандидатам придется собрать 185-190 подписей.

С 2019 года кандидатом в губернаторы может стать также самовыдвиженец. Кроме «муниципального фильтра» такому претенденту предстоит также собрать подписи избирателей. Точное их число также определяется после назначения даты выборов — в зависимости от количества избирателей. Ожидается, что штабу кандидата нужно будет собрать 0,5% от общего числа избирателей в Зауралье — около 3,5 тысячи. На сбор подписей дается 30 дней.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Курганской области Вадим Шумков пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Ожидается, что от КПРФ кандидатом в губернаторы станет депутат курганской думы Яков Сидоров, а от ЛДПР на выборы пойдет депутат Госдумы из Челябинска Виталий Пашин. Кто выдвинется от партии «Справедливая Россия», пока неизвестно. Ранее сообщалось, что кандидатом станет депутат облдумы Борис Шалютин, однако ожидается, что в конце июня он займет пост уполномоченного по правам человека в Зауралье и приостановит членство в партии.