Военный эксперт объяснил, зачем НАТО требует освободить Крым

Североатлантический военный альянс выступает с призывами освободить Крым для того, чтобы получить дополнительное финансирование. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «URA.RU» высказал военный эксперт Андрей Кошкин.
«[Глава Военного комитета НАТО] Стюарт Пич переживает за то, чтобы НАТО продолжало существование, чтобы ему выделяли деньги, чтобы ему не урезали оклад, чтобы финансовый поток от американских и европейских налогоплательщиков не прекращался», — сказал Кошкин. По словам политолога, для этого в НАТО делают «устрашающие» заявления и называют Россию агрессором.
Также Кошкин заявил, что российские войска не покинут Крым в обозримой перспективе. «С какой стати Россия должна освобождать эту территорию? Это территория Российской Федерации в соответствии с результатами референдума. Попробуйте еще где-нибудь такой референдум провести», — сказал он.
Военный эксперт Виктор Мураховский также заявил «URA.RU», что российская армия «никогда не уйдет из Крыма». По его мнению, в последнее время в заявлениях НАТО «стало больше политики».
Накануне глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич призвал Россию покинуть Крым, напоминает RT. Помимо этого, он заявил, что Москва должна «прекратить поддержку боевиков на востоке Украины».