У единственного оппозиционера в думе Cургута 29 квартир и 10 самолетов

Евгений Барсов (в центре) после продажи строительной компании стал самым богатым депутатом думы Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат от ЛДПР Евгений Барсов оказался самым богатым депутатом в сургутской думе. Об этом говорят сведения о доходах, опубликованные на сайте представительного органа власти.

Евгений Барсов за 2018 год заработал 33,5 млн рублей. Помимо впечатляющего заработка, у единственного оппозиционера в думе солидный набор недвижимости. В его собственности девять земельных участков, жилой дом, 29 квартир, автостоянка, пять нежилых помещений и даже собственный газопровод. В пользовании у депутата имеется квартира, а также земельный участок, на котором находится центр изучения иностранных языков. Барсов, как большой поклонник авиации, владеет 10 самолетами. Для перемещения по земле у него имеются два Mercedes, Mitsubishi L200 и даже гусеничный экскаватор. Сравнить доходы политика с 2017 годом нельзя, поскольку в тот момент он уходил из думы и не подавал декларацию.

Хорошо заработал в 2018 году и вице-спикер сургутской думы Артем Кириленко — больше 17 млн рублей. Из них порядка 4,3 млн — это зарплата, остальное — доходы от вкладов в банках и ценных бумаг. В 2017 году доход депутата составлял всего 4,5 млн рублей. У Кириленко имеется собственный жилой дом, в пользовании находится земельный участок. А вот личной машины нет.

Спикер думы Сургута Надежда Красноярова задекларировала за 2018 год 5,6 млн рублей. Из них почти 5 млн — это доход по основному месту работы, остальные деньги — прибыль от пенсионных фондов и продажи земельного участка. В 2017 году Красноярова заработала порядка 4 млн рублей. В собственности у нее есть земельный участок, жилой дом, две квартиры и два гаража. Ездит спикер сургутской думы на Land Rover.

Самым бедным депутатом сургутской думы оказался Эдуард Иваницкий. Он в сведениях о доходах указал, что в 2018 году заработал 300 тысяч рублей. Хотя годом ранее его доход составлял в 10 раз больше. Зато за прошедшее время депутату удалось приобрести квартиру. Еще одна находится у него в пользовании. Ездит Иваницкий на Lexus RX 350.