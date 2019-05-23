Текслер запланировал первую встречу в челябинском «клубе олигархов»

Александр Федоров (справа) уже принимал Алексея Текслера (слева) на ЧТПЗ на апрельском экофоруме «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 27 мая встретится с членами регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщили в правительстве региона.

«В понедельник планируется визит руководителя Челябинской области А.Л. Текслера на ПАО „ЧТПЗ“. Он примет участие в рабочем совещании СПП Челябинской области», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе главы области.

В челябинский СПП, прозванный «клубом олигархов Южного Урала», входят руководители крупнейшего бизнеса региона. Возглавляет организацию глава совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников.

В прошлый раз с членами СПП встречался вице-губернатор Евгений Редин. Незадолго до отставки экс-губернатора Бориса Дубровского он просил промышленников поддержать бывшего шефа на перевыборах и говорил, что Дубровский рассчитывает на них. Не прошло и трех недель, как президент России отправил челябинского губернатора в отставку, назначив вместо него замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.