В Екатеринбурге вынесен приговор по делу бизнесмена из списка Титова

Капчук вернулся в Россию в 2018 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга судья Оксана Мамонтова вынесла приговор уральскому бизнесмену Сергею Капчуку. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU» из зала суда.

«Сергей Капчук приговорен к двум годам условно. В связи с амнистией в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне от наказания освобожден», — сообщил корреспондент агентства. Сам Капчук приговором не доволен, собирается подавать апелляцию.

Как ранее сообщало «URA.RU», Капчук обвинялся по статье «мошенничество». По версии следствия, он незаконно оформил в личную собственность квартиру в Москве. Уголовное дело было возбуждено в 2001 году, однако Капчук тогда уехал в Лондон. В 2018 году он вернулся в Россию с помощью бизнес-омбудсмена Бориса Титова. По делу Капчука был допрошен бывший председатель свердловского правительства Алексей Воробьев. Он пояснил, что подписал распоряжение о покупке квартиры. Поручил провести сделку бывшему управделами губернатора Сергею Туруновскому. В суд вызывали 82-летнего Туруновского, однако он заявил, что ничего не помнит.