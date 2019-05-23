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Бывший зам экс-губернатора Кокорина организовал бизнес с его сыном

Алексей Рязанов
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 18:37
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Заседание Правительства Курган, кокорин алексей, гусев эдуард
Эдуард Гусев (справа) работал с Алексеем Кокориным еще в ШадринскеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший замгубернатора Зауралья, возглавлявший департамент природных ресурсов области, Эдуард Гусев стал руководителем ООО «Росмаркет», учредителем которого является Сергей Кокорин. Сразу несколько источников подтвердили, что Сергей Кокорин является сыном экс-губернатора Алексея Кокорина и занимается рыбным бизнесом.

Согласно открытым данным, в качестве индивидуального предпринимателя Сергей Кокорин зарегистрировался осенью 2018 года. Учредителем существующего с 2002 года ООО «Росмаркет» он стал 4 апреля 2019 года, а уже в конце месяца руководителем предприятия, которое, согласно отчетам, с 2015 года не проявляло финансовой активности, стал Эдуард Гусев. «Разведение и продажа рыбы — популярный у шадринских предпринимателей бизнес», — прокомментировал источник, знакомый с ситуацией.

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Любопытно, что еще один бывший заместитель Кокорина, судя по всему, воспользовался старыми связями. Речь идет об Александре Карпове, который ранее курировал соцполитику. С 14 мая он числится генеральным директором ООО «Реабилитационно-оздоровительный центр «Суператис», соучредителями которого являются Татьяна Карпова и Анжела Баскаль. Судя по отчеству, Анжела Баскаль может быть дочерью известного застройщика Владимира Баскаля.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Александр Карпов, выступая свидетелем в суде по делу бывшего налоговика Владимира Рыжука, назвал Владимира Баскаля другом.

Бывшие чиновники отказались от комментариев по поводу своего нового места работы.

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