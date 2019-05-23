В ХМАО после вмешательства чиновников и силовиков возобновили жилые стройки

Замороженные стройки возобновили. Для этого понадобились усилия чиновников и силовиков Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Сургуте застройщики нашли ресурсы для возобновления некоторых ранее замороженных жилых строек. Дольщикам вручат порядка 350 квартир в ближайшее время. Об этом стало известно на встрече мэра Вадима Шувалова и его заместителей с сургутянами.

«Есть позитивные новости. По некоторым застройщикам вопрос решается, это касается порядка 350 квартир, в том числе „ДЭП“ и „Северстрой“. Но нужно будет предпринять ряд усилий. Например, мы предлагаем, чтобы дольщики нескольких домов заселились в дом с наибольшим объемом выполненных работ. И мы подключимся, чтобы этот дом был достроен», — рассказал замглавы Алексей Жердев. У мэрии есть еще одно предложение — выкупить у компании «Северстрой» помещение под городской архив, а компания сможет направить полученные деньги на достройку домов. Глава Сургута Вадим Шувалов планируется уже в пятницу обратиться с такой идеей к региональному правительству.

«Я встречался с представителями „Сбербанка“. У них есть несколько вариантов, но более подробно мы расскажем о них позднее. Пока обсуждаем, как помочь застройщикам», — добавил глава Сургута Вадим Шувалов. В мэрии также сейчас собирают информацию о дольщиках, которые из-за задержек в строительстве домов оказались в тяжелой жизненной ситуации. Пока таковых 19 человек. Чиновники рассмотрят возможность предоставления им временного жилья в маневренном фонде или помощь в поиске работы.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Сургуте возникли проблемы с жилыми стройками компаний «Северстрой», «Салаир», «Новострой», «Востокстройкапитал», «ДЭП». Потенциально обманутыми дольщиками могут стать свыше тысячи человек. Проверку в отношении застройщиков ведут силовики, а на ситуацию обратила внимание губернатор ХМАО Наталья Комарова — на следующей неделе она планируется встретиться с дольщиками.