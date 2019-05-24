23 мая 2019

Орешкин объявил об отсутствии модели роста экономики России и рассказал, что с этим делать

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 00:59
Размер текста
-
17
+
Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, орешкин максим, жест рукой
Максим Орешкин рассказал о проблемах российской экономикиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В России не сформирована модель экономического роста, которая бы позволила выйти на темпы роста ВВП выше 3%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Очевидно, что модель экономического роста, которая может обеспечить показатель на уровне 3% и выше, пока еще окончательно не сформирована», — приводит РБК слова министра. При этом, по его словам, замедление экономики нельзя назвать системным, оно вызвано разовыми факторами. Среди них — повышение НДС и повышение ключевой ставки ЦБ.

Для ускорения экономики Орешкин считает необходимым повысить инвестиционную активность и качество этих инвестиций в экономику. Иными словами, нужно «трансформировать деловой климат» в стране, в первую очередь, снизив административные барьеры для бизнеса.

Кроме того, поставленной цели можно добиться путем проработки миграционной политики. Минэкономразвития намерено представить правительству предложения по стимулированию «качественной миграции». Необходимость такой меры Орешкин подтвердил статистикой: в 2018 году в Россию приехали 125 тысяч трудовых мигрантов, что почти вдвое меньше, чем годом ранее. Еще одним фактором для роста экономики министр назвал развитие внешнеэкономической деятельности.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...