Орешкин объявил об отсутствии модели роста экономики России и рассказал, что с этим делать

В России не сформирована модель экономического роста, которая бы позволила выйти на темпы роста ВВП выше 3%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
«Очевидно, что модель экономического роста, которая может обеспечить показатель на уровне 3% и выше, пока еще окончательно не сформирована», — приводит РБК слова министра. При этом, по его словам, замедление экономики нельзя назвать системным, оно вызвано разовыми факторами. Среди них — повышение НДС и повышение ключевой ставки ЦБ.
Для ускорения экономики Орешкин считает необходимым повысить инвестиционную активность и качество этих инвестиций в экономику. Иными словами, нужно «трансформировать деловой климат» в стране, в первую очередь, снизив административные барьеры для бизнеса.
Кроме того, поставленной цели можно добиться путем проработки миграционной политики. Минэкономразвития намерено представить правительству предложения по стимулированию «качественной миграции». Необходимость такой меры Орешкин подтвердил статистикой: в 2018 году в Россию приехали 125 тысяч трудовых мигрантов, что почти вдвое меньше, чем годом ранее. Еще одним фактором для роста экономики министр назвал развитие внешнеэкономической деятельности.