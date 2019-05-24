23 мая 2019

Ученые назвали самые опасные для здоровья сигареты

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 02:56
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, покупатель, касса, табак, магазин, супермаркет
Сигареты без фильтра увеличивают риск онкологических заболеванийФото: Анна Майорова © URA.RU

Ученые Медицинского университета Южной Каролины заявили, что сигареты без фильтра являются наиболее опасными для здоровья. Результаты исследования опубликованы на сайте MedicalXpress.

За основу научного эксперимента были взяты данные о числе и виде сигарет, которые выкуривают 14 тысяч человек в возрасте 55-74 года. Результаты показали, что сигареты без фильтра повышают риск смерти от рака легких вдвое и увеличивают вероятность смерти на 30%.

При этом специалисты подчеркивают, что сигареты с фильтром также являются причиной онкологических заболеваний. Причем курильщики «легких», «суперлегких» и «ментоловых» сигарет подвержены одинаковому риску.

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