Ученые назвали самые опасные для здоровья сигареты

Ученые Медицинского университета Южной Каролины заявили, что сигареты без фильтра являются наиболее опасными для здоровья. Результаты исследования опубликованы на сайте MedicalXpress.
За основу научного эксперимента были взяты данные о числе и виде сигарет, которые выкуривают 14 тысяч человек в возрасте 55-74 года. Результаты показали, что сигареты без фильтра повышают риск смерти от рака легких вдвое и увеличивают вероятность смерти на 30%.
При этом специалисты подчеркивают, что сигареты с фильтром также являются причиной онкологических заболеваний. Причем курильщики «легких», «суперлегких» и «ментоловых» сигарет подвержены одинаковому риску.