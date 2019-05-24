Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыто на проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга закрыло на проверку кафе «ДоброДомик» на Детской улице, где пенсионеров ежедневно кормили бесплатными обедами. Информация об этом появилась в группе «Благодарные обеды пенсионерам» во «ВКонтакте».

Причиной, как отмечается, стало заявление заявление группы граждан. «Команда #ДоброДомик благодарит неравнодушных людей, которые в день рождения основателя проекта Александры Синяк написали заявление с требованиями закрыть кафе и тем самым прекратить благодарные обеды на Детской улице», — говорится в сообщении.

Причиной закрытия кафе якобы стало граффити на стене возле заведения, цвет вывески, не соответствующий цвету фасада, а также вещи, которые остались в помещении после раздачи подарков пенсионерам. 27 мая учредитель кафе Александра Синяк приглашена в администрацию района для беседы. По словам женщины, ей может грозить штраф до 700 тысяч рублей, пишет портал MR7.ru. На вопрос журналиста о том, не связывает ли она происходящее с ее вероятным участием в муниципальных выборах этой осенью, она ответила, что ни о какой подготовке она публично не объявляла.