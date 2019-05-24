Уральские колледжи вошли в сотню лучших в России

WorldSkills Russia определил сотню лучших колледжей страны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Казани определили 100 лучших колледжей и техникумов России 2018 года по версии «WorldSkills Russia». В списке оказались 12 образовательных учреждений Урала.

Так, в топ попали: «Курганский государственный колледж» и «Шадринский политехнический колледж» (Курганская область); «Уральский политехнический колледж — Межрегиональный центр компетенций», «Екатеринбургский экономико-технологический колледж», «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова», «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова» и «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» (Свердловская область); «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» и «Тюменский строительной индустрии и городского хозяйства»; «Сургутский политехнический колледж» (ХМАО), а также «Политехнический колледж» и «Южно-Уральский государственный технический колледж» (Челябинская область).

Церемония награждения состоялась в рамках финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).