Экс-помощницу госсекретаря США не пустили в Россию

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Об этом журналистам рассказали в Министерстве иностранных дел РФ.
«Нуланд включена в черный список, составленный российскими властями в ответ на американские ограничения», — приводит РИА «Новости» объяснение российского внешнеполитического ведомства.
Виктория Нуланд хотела приехать в РФ на закрытую конференцию, которую организовали Российский совет по международным делам, Немецкое общество внешней политики и Школа перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса. Мероприятие прошло в Москве 20 и 21 мая, сообщал «Коммерсант».
Российская сторона, как напоминает ТАСС, не публиковала перечень лиц, внесенных в черный список. При этом ситуация с отказом в российской визе произошла не впервые. Ранее ее не выдали бывшему послу Соединенных Штатов в РФ Майклу Макфолу.