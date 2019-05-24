23 мая 2019

Экс-помощницу госсекретаря США не пустили в Россию

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 04:59
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Клипарт. Екатеринбург, паспорт, загранпаспорт
Виктории Нуланд не выдали российскую визуФото: Александр Константинов © URA.RU

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Об этом журналистам рассказали в Министерстве иностранных дел РФ.

«Нуланд включена в черный список, составленный российскими властями в ответ на американские ограничения», — приводит РИА «Новости» объяснение российского внешнеполитического ведомства.

Виктория Нуланд хотела приехать в РФ на закрытую конференцию, которую организовали Российский совет по международным делам, Немецкое общество внешней политики и Школа перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса. Мероприятие прошло в Москве 20 и 21 мая, сообщал «Коммерсант».

Российская сторона, как напоминает ТАСС, не публиковала перечень лиц, внесенных в черный список. При этом ситуация с отказом в российской визе произошла не впервые. Ранее ее не выдали бывшему послу Соединенных Штатов в РФ Майклу Макфолу.

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