Всемирный банк отметил, что экономический рост на Украине не позволяет догнать соседние страны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Украина на 50 лет отстает от соседней Польши по уровню ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

«Несмотря на восстановление экономического роста после кризиса 2014—2015 годов, темпы этого роста остаются слишком низкими, чтобы Украина могла достичь уровня доходов соседних европейских стран», — передают «Известия» выдержку из документа.

Уровень бедности в стране выше докризисного, а по паритету покупательной способности Украина отстает от Польши в три раза. В докладе говорится, что киевские власти создали предпосылки для устойчивого роста, но развитие тормозится незавершенными реформами.

Ранее сообщалось, что госдолг Украины достиг 78,7 млрд долларов. Экономист Василий Колташов заявил, что президенту Владимиру Зеленскому придется отдать страну «по кусочкам», передает «Национальная служба новостей».