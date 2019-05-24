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На Ямале из-за метели парализовано движение транспорта. ФОТО, ВИДЕО

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 10:01
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Мороз и ледяной туман. Салехард. 31 января 2019 г, ямал, дорога, мороз, зима, туман, мост факел
В некоторых районах региона обещают сильные порывы ветраФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Из-за метели и плохой видимости на Ямале откладываются вылеты самолетов и отменяется движение парома по переправе Салехард — Лабытнанги. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в департаменте транспорта ЯНАО.

«Со вчерашнего вечера (23 мая) движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги приостановлено в связи с ухудшением погодных условий: плохая видимость и усиление ветра. Оно будет восстановлено только после улучшения ситуации. На сегодня в регионе штормовое предупреждение: в Тазовском, Пуровском и Красноселькупском районах порывы ветра до 13-18 м/с, в Ямальском, Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах — 19-24 м/c», — отметили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

В справочной аэропорта Салехарда корреспонденту «URA.RU» сообщили, что из-за погодных условий задерживаются вылеты нескольких рейсов. Кроме того, читатели агентства сообщают, что из-за выпавшего снега в окружной столице возникли трудности с движением общественного транспорта. Пассажирам рейсового автобуса пришлось выйти из салона, чтобы помочь водителю вытащить забуксовавшую технику из сугроба.

Общественный транспорт буксует из-за выпавшего снега
Фото: соцсети

Видео: читатель «URA.RU»

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