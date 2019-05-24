Пассажиры не попали на борт самолета Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане авиарейс до Москвы, который по расписанию должен был вылететь в 6:50, задержали до 16.10. Пассажиры жалуются, что опоздали на стыковые рейсы.

«Я сегодня должна была лететь в Ташкент, теперь придется менять билет», — рассказала одна из пассажирок корреспонденту «URA.RU». В пресс-службе аэропорта задержку объяснили техническими неполадками. «Сейчас мы ждем специалистов из Тюмени, чтобы исправить неполадки», — рассказала пресс-секретарь Надежда Ефремовцева. Какие именно возникли сложности, она не уточнила, предложив направить письменный запрос в авиакомпанию Utair.

Как ранее сообщало «URA.RU», авиакомпанию Utair оштрафовали на 100 тысяч рублей за задержку рейса Курган—Москва, которая произошла в январе 2019 года.