23 мая 2019

В Кургане авиарейс задержали на полдня. Utair уже штрафовали за такое нарушение

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 10:04
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Аэропорт, споттинг. Курган, посадка пассажиров, самолет
Пассажиры не попали на борт самолетаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане авиарейс до Москвы, который по расписанию должен был вылететь в 6:50, задержали до 16.10. Пассажиры жалуются, что опоздали на стыковые рейсы.

«Я сегодня должна была лететь в Ташкент, теперь придется менять билет», — рассказала одна из пассажирок корреспонденту «URA.RU». В пресс-службе аэропорта задержку объяснили техническими неполадками. «Сейчас мы ждем специалистов из Тюмени, чтобы исправить неполадки», — рассказала пресс-секретарь Надежда Ефремовцева. Какие именно возникли сложности, она не уточнила, предложив направить письменный запрос в авиакомпанию Utair.

Как ранее сообщало «URA.RU», авиакомпанию Utair оштрафовали на 100 тысяч рублей за задержку рейса Курган—Москва, которая произошла в январе 2019 года.

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