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Замглавы ямальской полиции зарабатывает больше руководителя

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 11:01
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Удовенко Александр глава умвд янао на заксобрании Ямала , Удовенко Александр, мвд янао
Главный полицейский Ямала Александр Удовенко заработал на 400 тысяч меньше своего замаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
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Декларационная кампания

Заместитель главы ямальского управления МВД Валерий Яниев по итогам 2018 года отчитался о доходе, превышающем заработок начальника. Декларации руководства полицейского окружного главка опубликованы на сайте Министерства внутренних дел РФ.

В документе указано, что главный полицейский автономного округа Александр Удовенко в 2018 году заработал 3,8 млн рублей. В его собственности находятся автомобили Mercedes E 300 (2014 года выпуска) и Hyundai Accent (2008 года выпуска). Ранее сообщалось, что последняя машина находится в собственности его супруги, которая в 2018 году заработала чуть больше 240 тысяч рублей.

О доходах, превышающих заработок начальства, отчитался заместитель руководителя главка Валерий Яниев. В 2018 году он заработал 4,2 млн рублей, его супруга — 5,2 млн рублей. В собственности у семьи земельный участок на 1,2 тысячи «квадратов», две квартиры на 75 и 23 «квадрата», автомобили Kia Sorento (2018 года выпуска) и Kia SLS Sportage (2016 года выпуска).

Другие заместители Удовенко отчитались о меньшем заработке. Так, начальник следственного управления Василий Ионин сообщил о доходе в 2,48 млн рублей, замначальника окружного управления МВД — начальник полиции Игорь Степанчук заработал 2,77 млн рублей.

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