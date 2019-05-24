Замглавы ямальской полиции зарабатывает больше руководителя

Заместитель главы ямальского управления МВД Валерий Яниев по итогам 2018 года отчитался о доходе, превышающем заработок начальника. Декларации руководства полицейского окружного главка опубликованы на сайте Министерства внутренних дел РФ.
В документе указано, что главный полицейский автономного округа Александр Удовенко в 2018 году заработал 3,8 млн рублей. В его собственности находятся автомобили Mercedes E 300 (2014 года выпуска) и Hyundai Accent (2008 года выпуска). Ранее сообщалось, что последняя машина находится в собственности его супруги, которая в 2018 году заработала чуть больше 240 тысяч рублей.
О доходах, превышающих заработок начальства, отчитался заместитель руководителя главка Валерий Яниев. В 2018 году он заработал 4,2 млн рублей, его супруга — 5,2 млн рублей. В собственности у семьи земельный участок на 1,2 тысячи «квадратов», две квартиры на 75 и 23 «квадрата», автомобили Kia Sorento (2018 года выпуска) и Kia SLS Sportage (2016 года выпуска).
Другие заместители Удовенко отчитались о меньшем заработке. Так, начальник следственного управления Василий Ионин сообщил о доходе в 2,48 млн рублей, замначальника окружного управления МВД — начальник полиции Игорь Степанчук заработал 2,77 млн рублей.