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Стало известно о состоянии девочки, на которую упал установленный ко Дню Победы памятник

Долгих Дмитрий
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 12:42
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Административные здания Курганской области и города Кургана, больница красного креста
Девочка находится в больнице имени Красного КрестаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Десятилетняя девочка, которую придавило памятником в селе Камышево (Курганская область), переведена из реанимации в палату. Об этом «URA.RU» сообщили в Камышевском сельсовете.

«Мы следим за ситуацией, периодически созваниваемся с родителями, сейчас девочка находится в Кургане, в больнице Красного Креста. Ее перевели из реанимации в палату», — прокомментировали в сельсовете.

Девочка получила многочисленные переломы вечером 7 мая, после того как на нее упал памятник, который установили ко Дню Победы. Она гуляла с двоюродным братом. Памятник упал, когда мальчик забрался на мемориальную плиту и стал ее раскачивать.

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