Стало известно о состоянии девочки, на которую упал установленный ко Дню Победы памятник

Десятилетняя девочка, которую придавило памятником в селе Камышево (Курганская область), переведена из реанимации в палату. Об этом «URA.RU» сообщили в Камышевском сельсовете.
«Мы следим за ситуацией, периодически созваниваемся с родителями, сейчас девочка находится в Кургане, в больнице Красного Креста. Ее перевели из реанимации в палату», — прокомментировали в сельсовете.
Девочка получила многочисленные переломы вечером 7 мая, после того как на нее упал памятник, который установили ко Дню Победы. Она гуляла с двоюродным братом. Памятник упал, когда мальчик забрался на мемориальную плиту и стал ее раскачивать.