Жителю Зауралья не отдают тело гражданской жены, умершей при родах

Отцу придется доказывать в суде право на ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У жителя Шадринска Курганской области при родах умерла гражданская жена, и это повлекло за собой целый ряд проблем. О юридической коллизии «URA.RU» рассказал правозащитник Александр Андрюков, который пытается помочь мужчине.

«Раз они не были женаты, ему не отдают тело женщины. Как быть с ребенком, тоже непонятно, как доказывать, что он отец — делать тест ДНК? Врачи же должны иметь какие-то основания, чтобы его отдать», — рассказал о сложностях правозащитник. При этом он отметил, что умершая женщина — сирота, поэтому, кроме мужа, хоронить ее будет некому.

Также вопрос возник из-за дочери от первого брака умершей женщины, которая осталась с отчимом. «У девочки и так психологическая травма, а сейчас ее, получается, должны забрать в приют», — отметил Андрюков.

Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина объяснила, что установить отцовство в таком случае может суд. «Тест ДНК не обязателен, если есть свидетели, все может решиться в короткие сроки», — отметила она. Также Лопатина выразила готовность оказать помощь семье, чтобы максимально быстро разрешить проблемы.