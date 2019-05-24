В Екатеринбурге на взятке попался замначальника службы судебных приставов Свердловской области

В Екатеринбурге задержан замначальника службы судебных приставов Свердловской области Екатерина Сидорова. Об этом «URA.RU» сообщили источники в правоохранительных органах. Женщина обвиняется в получении взятки в крупном размере — у нее дома прошли обыски.
Факт уголовного дела в отношении Сидоровой подтвердили в Следственном комитете. «Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело о преступлении коррупционной направленности, — сообщил агентству помощник руководителя регионального СУ СКР Максим Чалков. — В настоящее время следователями СКР во взаимодействии с оперативниками ФСБ России по Свердловской области проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления».
По словам Чалкова, более подробная информация в интересах следствия не разглашается.
В управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области заявили, что к разоблачению «пристава-оборотня» причастно и само ведомство. «23 мая правоохранительными органами установлен факт противоправных действий сотрудника. Мероприятия проходили во взаимодействии правоохранительных органов с сотрудниками отдела по противодействию коррупции УФССП России по Свердловской области. По данному факту управлением назначена проверка, по результатам которой, если вина будет доказана, сотрудника уволят в связи с утратой доверия», — сообщили агентству в пресс-службе свердловского УФССП.