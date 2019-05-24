23 мая 2019

Бывшего замначальника колонии, где пытались изнасиловать Лошагина, посадили в тюрьму

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 13:06
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Суд по Дмитрию Лошагину. Екатеринбург, лошагин дмитрий, решетка
Фотограф Дмитрий Лошагин, убивший свою жену, спасался от сексуального насилияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-замначальника исправительной колонии №54 из Новой Ляли Свердловской области Рафика Зиннатуллина осудили на 8,5 года. Так закончился процесс, в котором бывший сотрудник ФСИН фигурировал как коррупционер, бравший деньги от осужденного фотографа Дмитрия Лошагина за защиту от сексуального насилия, сообщает корреспондент «URA.RU» из суда.

«Бывшему замначальника ИК-54 [дали] восемь лет шесть месяцев в колонии общего режима. Активистам —пособникам из числа осужденных — от трех лет трех месяцев до шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колониях строгого и особого режима, в зависимости от рецидива», — передает корреспондент «URA.RU».

Модный фотограф Лошагин отбывает десятилетний срок за убийство своей жены, модели Юлии Прокопьевой. Ранее он заявил, что платил Зиннатуллину, чтобы тот защищал его от сексуального насилия.

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