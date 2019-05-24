Бывшего замначальника колонии, где пытались изнасиловать Лошагина, посадили в тюрьму

Экс-замначальника исправительной колонии №54 из Новой Ляли Свердловской области Рафика Зиннатуллина осудили на 8,5 года. Так закончился процесс, в котором бывший сотрудник ФСИН фигурировал как коррупционер, бравший деньги от осужденного фотографа Дмитрия Лошагина за защиту от сексуального насилия, сообщает корреспондент «URA.RU» из суда.
«Бывшему замначальника ИК-54 [дали] восемь лет шесть месяцев в колонии общего режима. Активистам —пособникам из числа осужденных — от трех лет трех месяцев до шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колониях строгого и особого режима, в зависимости от рецидива», — передает корреспондент «URA.RU».
Модный фотограф Лошагин отбывает десятилетний срок за убийство своей жены, модели Юлии Прокопьевой. Ранее он заявил, что платил Зиннатуллину, чтобы тот защищал его от сексуального насилия.