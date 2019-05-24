Вилла, на которой, как выяснили журналисты, с размахом отдыхал Алексей Навальный Фото: скрин видео канала ФАН-ТВ на YouTube

Политик и блогер Алексей Навальный тратит миллионы рублей из пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) на отдых за границей. К такому выводу пришли журналисты Федерального агентства новостей (ФАН), проанализировав данные биткоин-кошелька организации и рассчитав стоимость последнего отпуска оппозиционера в Италии.

В распоряжении СМИ оказался договор аренды виллы в Сорренто, оформленный на Навального. Из него следует, что несколько дней на Villa Syrene на берегу моря с прислугой и бассейном обошлись блогеру в 30 тысяч евро. В расследовании ФАН также упоминается, что Навальный «оставлял сотни евро в ресторанах и покупал брендовые вещи в итальянских бутиках» на основании заявлений сотрудников и собственников заведений на побережье. Например, владелица нескольких магазинов в туристическом квартале рассказала, что оппозиционер «купил здесь очень много вещей во множестве магазинов» и «потратил очень много денег». А сотрудница спа-салона Лукреция поделилась, что Навального на курорте запомнили как «богатого русского».

Транзакции биткоин-кошелька Фонда борьбы с коррупцией, сообщает ФАН, показали, что деньги на путешествия Навальный берет именно оттуда — даты вывода средств и поездок совпадают. Судя по ним, поездка в Египет с семьей стоила Навальному 1 300 000 рублей, 12 дней в Таиланде на новогодние праздники обошлись в 4 300 000 рублей. Всего, как утверждают журналисты, оппозиционер потратил таким образом почти 50 миллионов рублей. Из них семь миллионов, считают авторы расследования, ушло на одни только перелеты.

Перед майскими праздниками Навальный снял с кошелька фонда борьбы с коррупцией два биткоина или более миллиона рублей, сообщается в Telegram Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Стремление Навального не афишировать свой отдых журналисты ФАН объясняют нежеланием оппозиционера демонстрировать свой истинный уровень жизни своим сторонникам. Неоднократно Навальный заявлял, что путешествует «скромно» и выступал против шикарных поездок. При этом, как сообщает telegram-канал «Исповедь сотрудника ФБК» перед майскими праздниками оппозиционер вывел с кошелька два биткоина (более миллиона рублей) и 24 мая улетел в Стамбул.

«Если бы на ценностном уровне он был бы бескорыстный, альтруистичный, то он вложил бы эти деньги не в виллу, не в материальные блага, он бы вложил их в благотворительный фонд, к примеру», — прокомментировала ФАН поведение политика клинический психолог и психотерапевт Ирина Логутенкова. Запрос просьбой прояснить ситуацию издание направило в ФБК. Ответа на него еще не поступило.