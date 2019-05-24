На Ямале мать двоих детей, лишившихся отдыха, будет судиться с авиакомпаниями

На один и тот же самолет АК «Ямал» продала часть билетов другой авиакомпании, из-за чего и произошел конфликт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Ямала будет судиться с авиаперевозчиками из-за того, что ее дети не попали на самолет и лишились отдыха. Об этом «URA.RU» сообщила мать двоих детей Валерия Карпенко.

Авиакомпании «Ямал» и «S7 Airlines» 23 мая совершали совместный рейс из Надыма в Москву. Дети должны были лететь вместе с сопровождающим. Однако вылететь они не смогли, так как им отказали в регистрации. В аэропорту Карпенко пояснили, что билеты у сопровождающего и детей от разных авиаперевозчиков, поэтому их не могут пустить на рейс. Женщина написала жалобу и направила руководству авиакомпаний. «Претензии к обеим компаниям. Как получу ответы, пойду в суд», — подчеркнула Карпенко.

В пресс-службе авиакомпании S7 корреспонденту «URA.RU» сообщили, что причины отказа нужно выяснять у АК «Ямал». «Авиакомпания „Ямал“ выступает фактическим перевозчиком, а S7 Airlines является маркетинговым перевозчиком, то есть имеет право продавать авиабилеты на собственных бланках на рейс авиакомпании-партнера», — уточнили в компании.

Оперативный комментарий от ямальского перевозчика получить не удалось. Ему направлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.