Капчук рассказал, что его просили «дать спокойно умереть „дедушке Росселю“» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Возвращение Сергея Капчука

Свердловский бизнесмен, экс-депутат Палаты представителей региона Сергей Капчук, скрывавшийся от уголовного преследования в Лондоне, но вернувшийся год назад в Россию, произнес последнее слово перед приговором в Верх-Исетском суде Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU» с места событий. В своем выступлении бизнесмен вспомнил события конца 90-х — начала 2000-х годов, когда ОПС «Уралмаш» отнял у него Салдинский металлургический завод.

«На сайте „Компромат.ру“ тогда появилась статья „Воры в белых воротничках“, после этого в прокуратуру поступила анонимка по мотивам статьи с документами из налоговой, — рассказал Капчук. — Следователь Тимофеев сфабриковал дело, за что получил трехкомнатную квартиру. Сейчас им занимается прокуратура».

Тогда же, по словам Капчука, с ним встретился [бывший лидер ОПС «Уралмаш» Александр] Хабаров, предложивший ему деньги за то, что тот уйдет с завода. Капчук отказался, и тогда Уралмаш перешел к силовому варианту. «21 ноября 2001 года произошел вооруженный захват завода: две колонны по 40 автобусов», — вспомнил бизнесмен. Он уверен, что захват не мог случиться без санкции тогда губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя: по словам Капчука, он не раз видел, как Хабаров приходил к Росселю и чуть ли не ногой открывал дверь.

Судья Оксана Мамонтова не раз делала Капчуку замечания Фото: Александр Лукманов, URA.RU

Капчук рассказал, как попытался было стать губернатором Курганской области, но его сняли с выборов за день до голосования — разуверившись во власти и правосудии, он и уехал из страны. Вернувшись год назад в Россию, первые три месяца из-за розыска жил «полулегально». Следователь Галиуллин взял с него подписку о неразглашении, но Капчук подал в ФСБ заявление на Росселя, и следователь обвинил его в нарушении подписки (ее удалось отменить через суд).

«Мне не раз говорили: „Оставь дедушку в покое, дай ему спокойно умереть“. Я согласен, он мне не нужен, если меня оставят в покое. Я сделал вывод, что следователь Галиуллин, который спит в кабинете на раскладушке, тоже занимается этим делом за обещанную кем-то квартиру. Вся беда страны в квартирном вопросе. Люди работают даже не за квартиру, а за обещание квартиры. Я тоже был в этой системе, жил на съемной и был готов на все за квартиру», — сказал Капчук.

В ответ судье он цитировал «Процесс» Кафки Фото: Александр Лукманов, URA.RU

Во время последнего слова Капчука судья Оксана Мамонтова не раз делала ему замечания, чтобы он говорил по делу. «Мне защитник сказал, что можно говорить что хочешь, хоть танцуй», — ответил ей Капчук и, словно в издевку, стал цитировать «Процесс» Кафки.

В заключение он поблагодарил судью за то, что она не взяла его под стражу, и пообещал, что будет обжаловать приговор во всех инстанциях. «За нашим процессом сейчас наблюдают много людей из списка Титова из разных стран, я с ними в переписке, — сказал Капчук. — Что мне им ответить, можно ли верить властям?»

Приговор по делу Капчука будет оглашен в понедельник, 3 июня, в 11 часов.