Свердловский бизнесмен, экс-депутат Палаты представителей региона Сергей Капчук, скрывавшийся от уголовного преследования в Лондоне, но вернувшийся год назад в Россию, произнес последнее слово перед приговором в Верх-Исетском суде Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU» с места событий. В своем выступлении бизнесмен вспомнил события конца 90-х — начала 2000-х годов, когда ОПС «Уралмаш» отнял у него Салдинский металлургический завод.
«На сайте „Компромат.ру“ тогда появилась статья „Воры в белых воротничках“, после этого в прокуратуру поступила анонимка по мотивам статьи с документами из налоговой, — рассказал Капчук. — Следователь Тимофеев сфабриковал дело, за что получил трехкомнатную квартиру. Сейчас им занимается прокуратура».
Тогда же, по словам Капчука, с ним встретился [бывший лидер ОПС «Уралмаш» Александр] Хабаров, предложивший ему деньги за то, что тот уйдет с завода. Капчук отказался, и тогда Уралмаш перешел к силовому варианту. «21 ноября 2001 года произошел вооруженный захват завода: две колонны по 40 автобусов», — вспомнил бизнесмен. Он уверен, что захват не мог случиться без санкции тогда губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя: по словам Капчука, он не раз видел, как Хабаров приходил к Росселю и чуть ли не ногой открывал дверь.
Капчук рассказал, как попытался было стать губернатором Курганской области, но его сняли с выборов за день до голосования — разуверившись во власти и правосудии, он и уехал из страны. Вернувшись год назад в Россию, первые три месяца из-за розыска жил «полулегально». Следователь Галиуллин взял с него подписку о неразглашении, но Капчук подал в ФСБ заявление на Росселя, и следователь обвинил его в нарушении подписки (ее удалось отменить через суд).
«Мне не раз говорили: „Оставь дедушку в покое, дай ему спокойно умереть“. Я согласен, он мне не нужен, если меня оставят в покое. Я сделал вывод, что следователь Галиуллин, который спит в кабинете на раскладушке, тоже занимается этим делом за обещанную кем-то квартиру. Вся беда страны в квартирном вопросе. Люди работают даже не за квартиру, а за обещание квартиры. Я тоже был в этой системе, жил на съемной и был готов на все за квартиру», — сказал Капчук.
Во время последнего слова Капчука судья Оксана Мамонтова не раз делала ему замечания, чтобы он говорил по делу. «Мне защитник сказал, что можно говорить что хочешь, хоть танцуй», — ответил ей Капчук и, словно в издевку, стал цитировать «Процесс» Кафки.
В заключение он поблагодарил судью за то, что она не взяла его под стражу, и пообещал, что будет обжаловать приговор во всех инстанциях. «За нашим процессом сейчас наблюдают много людей из списка Титова из разных стран, я с ними в переписке, — сказал Капчук. — Что мне им ответить, можно ли верить властям?»
Приговор по делу Капчука будет оглашен в понедельник, 3 июня, в 11 часов.