Начальник челябинского УФСБ уходит в отпуск и увольняется

Юрий Никитин может покинуть регион и вернуться в Санкт-Петербург Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник управления ФСБ по Челябинской области Юрий Никитин уходит в отпуск с последующим увольнением. С 27 мая его обязанности будет исполнять первый заместитель Юрий Алешин, сообщил «URA.RU» источник в силовой структуре.

«Юрий Никитин рассматривает варианты трудоустройства. Он хочет вернуться в родной Санкт-Петербург, но останется, если ему предложат хорошую должность», — добавил собеседник агентства.

На пост главы УФСБ, по данным «URA.RU», претендуют руководители подразделений из трех регионов: Алексей Зиновьев (Тульская область), Сергей Сизов (Пензенская область) и Игорь Завозяев (Саратовская область). Но не исключено, что руководство службы все переиграет и в последний момент не появится другой силовик, который получит назначение в Челябинск, добавил источник.