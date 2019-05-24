23 мая 2019

В Екатеринбурге школьник покончил с собой перед экзаменом

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 17:39
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, студент, учеба, подготовка к экзаменам
Школьник получил двойку перед экзаменомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге школьник покончил жизнь самоубийством. Проводится доследственная проверка.

«Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СКР проводится доследственная проверка по факту случившегося. В рамках проверочных мероприятий выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сообщил «URA.RU» Максим Чалков, помощник руководителя СКР по Свердловской области.

В соцсетях обсуждают, что погибший учился в лицее при УрФУ — специализированном учебно-научном центре (СУНЦ УрФУ) и накануне получил двойку, после чего решил свести счеты с жизнью. Также там предполагают, что ученик боялся предстоящего экзамена по математике.

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