В Екатеринбурге школьник покончил с собой перед экзаменом

В Екатеринбурге школьник покончил жизнь самоубийством. Проводится доследственная проверка.
«Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СКР проводится доследственная проверка по факту случившегося. В рамках проверочных мероприятий выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сообщил «URA.RU» Максим Чалков, помощник руководителя СКР по Свердловской области.
В соцсетях обсуждают, что погибший учился в лицее при УрФУ — специализированном учебно-научном центре (СУНЦ УрФУ) и накануне получил двойку, после чего решил свести счеты с жизнью. Также там предполагают, что ученик боялся предстоящего экзамена по математике.