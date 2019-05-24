Ядерный центр в России закупает партию икон со стразами

Ядерный центр Всероссийского НИИ экспериментальной физики в городе Сарове Нижегородской области закупит иконы, картины и книги на 2,3 млн рублей. Соответствующее техзадание появилось на портале госзакупок.
Среди товаров, которые планирует приобрести ядерный центр, числится 76 малых икон Серафима Саровского со стразами, стоимостью чуть более 3700 рублей, 90 триптихов (около 7,3 тыс. рублей каждое) и 66 панно саровской пустыни. В техзадании также учтена покупка 70 книг «Ф.Ушаков» и 95 книг «Серафим Саровский».
Саров — закрытый город, расположен в Нижегородской области и Республике Мордовия. ВНИИЭФ — градообразующее предприятие Сарова.