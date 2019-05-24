На Урале осужден следователь по особо важным делам

Следователь осужден за вязтку 1 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Чкаловском суде Екатеринбурга вынесен приговор следователю по особо важным делам следственной части УМВД по Екатеринбургу Геннадию Львову. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Львов признан виновным по статье „покушение на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере“. Приговорен к лишению свободы на четыре года в колонии общего режима. Бывший следователь лишен специального звания — подполковник юстиции», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, помощник прокурора Свердловской области.

По версии следствия, осенью 2017 года к Львову обратился оперуполномоченный ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу с просьбой помочь помощь по материалу проверки по факту хищения имущества, и за деньги возбудить уголовное дело. 21 января 2018 года возле ТРЦ «Мегаполис» Львов получил от оперативника-посредника один миллион рублей. После получения денег Львов был задержан. Уголовное дело в отношении оперативника прекратили в связи с деятельным раскаянием.

«Задержали нерадивого сотрудника наши партнеры из регионального ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В изобличении предателя интересов службы также принимали непосредственное участие сыщики подразделения собственной безопасности областного полицейского главка. Из системы МВД теперь уже осужденный следователь уволен по отрицательным мотивам», — заявил «URA.RU» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, нечистый на руку служитель закона был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ в момент получения взятки. Расследованием данного уголовного дела занимались сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел СК России по области, специализирующиеся на раскрытии преступлений коррупционной направленности.