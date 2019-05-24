Власти Екатеринбурга задумались над «Экспо-2030»

Территорию на ВИЗе назвали перспективной для крупных международных мероприятий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Район ВИЗ-Правобережный в Екатеринбурге официально назвали перспективной площадкой для проведения «Экспо-2030». Об этом говорится в заключении о результатах общественных обсуждений проекта его планировки — информация опубликована в издании мэрии «Екатеринбургский вестник».

«Данная территория рассматривается как перспективная для проведения значимых международных мероприятий (EXPO 2030, Универсиада), что соответствует Генеральному плану развития городского округа — муниципального образования „город Екатеринбург“ и отражено в проектах», — сообщает «Екатеринбургский вестник». В пресс-службе администрации города «URA.RU» заявили, что эту информацию нужно трактовать как готовность Екатеринбурга «к проведению любых крупных международных мероприятий».

Общественные обсуждения проекта застройки квартала ВИЗ-Правобережный проходили с 26 апреля по 24 мая. Речь идет о территории в пределах улиц Татищева, Юрия Исламова, Металлургов, набережной Верх-Исетского пруда и границы Большого Конного полуострова. Ранее сообщалось, что эту площадку могут использовать для строительства объектов деревни Универсиады-2023, на проведение которой претендует Екатеринбург. Помимо этого ВИЗ-Правобережный резервировали под выставку «Экспо — 2025». Однако столица Урала не смогла получить право на международную выставку, уступив японской Осаке. В 2013 году Екатеринбург также претендовал на «Экспо — 2020», но тогда победила заявка Дубая.