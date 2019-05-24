Журналистка «Русского репортера» изменила мнение об Алтушкине после интервью с ним о храме

Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин дал интервью заместителю главного редактора журнала «Русский Репортер» Марине Ахмедовой по поводу строительства собора Святой Екатерины. На своей странице в Facebook журналистка призналась, что после беседы изменила свое мнение об уральском бизнесмене.
Журналистка рассказала, что недавно опубликовала пост, в котором «вопрошала, почему Алтушкин строит храмы, а не хосписы». А теперь для нее стало открытием, что глава РМК содержит в Екатеринбурге бесплатную столовую, которая кормит 1300 малообеспеченных людей в день, автобус Службы Милосердия в Екатеринбурге и театр для бедных детей в деревне Костылево. При этом Ахмедова заверила подписчиков, что задала Алтушкину «множество неудобных вопросов».
«Но, мне кажется, что кое-какие я должны позадавать и самой себе — зачем судила о вопросе чужой благотворительности, не разобравшись, основываясь на одной своей нелюбви к олигархам? — написала Ахмедова. — Мне очень жаль. По-журналистски я получила ощутимый щелчок по носу. Олигархов, по-прежнему, не люблю. Алтушкин говорит, что он — не олигарх, а промышленник. С этого начинается наше интервью. Скоро оно будет опубликовано».
Игорь Алтушкин входит в число учредителей фонда Святой Екатерины, который курирует строительство собора Святой Екатерины. Планировалось, что храм появится на территории сквера у драмтеатра в Екатеринбурге, однако жители города начали протестовать против этого решения. Сейчас мэрия готовится провести опрос, чтобы определить площадку, которая устроит всех.