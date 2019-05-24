Журналистка «Русского репортера» изменила мнение об Алтушкине после интервью с ним о храме

Марина Ахмедова уверяет, что Игорь Алтушкин дал первое в жизни интервью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин дал интервью заместителю главного редактора журнала «Русский Репортер» Марине Ахмедовой по поводу строительства собора Святой Екатерины. На своей странице в Facebook журналистка призналась, что после беседы изменила свое мнение об уральском бизнесмене.

Журналистка рассказала, что недавно опубликовала пост, в котором «вопрошала, почему Алтушкин строит храмы, а не хосписы». А теперь для нее стало открытием, что глава РМК содержит в Екатеринбурге бесплатную столовую, которая кормит 1300 малообеспеченных людей в день, автобус Службы Милосердия в Екатеринбурге и театр для бедных детей в деревне Костылево. При этом Ахмедова заверила подписчиков, что задала Алтушкину «множество неудобных вопросов».

«Но, мне кажется, что кое-какие я должны позадавать и самой себе — зачем судила о вопросе чужой благотворительности, не разобравшись, основываясь на одной своей нелюбви к олигархам? — написала Ахмедова. — Мне очень жаль. По-журналистски я получила ощутимый щелчок по носу. Олигархов, по-прежнему, не люблю. Алтушкин говорит, что он — не олигарх, а промышленник. С этого начинается наше интервью. Скоро оно будет опубликовано».

Игорь Алтушкин входит в число учредителей фонда Святой Екатерины, который курирует строительство собора Святой Екатерины. Планировалось, что храм появится на территории сквера у драмтеатра в Екатеринбурге, однако жители города начали протестовать против этого решения. Сейчас мэрия готовится провести опрос, чтобы определить площадку, которая устроит всех.