Телеведущая Лера Кудрявцева намерена засудить зарубежное СМИ Фото: leratv, Instagram

Телеведущая Лера Кудрявцева готовится подать в суд на австрийскую газету Österreich Zeitung. Поводом для разбирательства стала статья издания, в которой говорится, что «актриса, певица и танцовщица» Кудрявцева была собеседницей вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Он обсуждал с ней покупку издания Kronen Zeitung для влияния на ход парламентских выборов в стране в 2017 году в обмен на доступ к строительным госконтрактам. Публикация соответствующего видео привела к отставке политика.

«Сегодня я на первых страницах газет Австрии. Оказывается, я виновата в отставке канцлера Австрии. Думала, только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно. <…> Будем разбираться в международном суде», — написала Кудрявцева на своей странице в Instagram.

В сентябре в Австрии пройдут досрочные выборы в Национальный совет. Причиной стала отставка экс-главы Австрийской партии свободы, вице-канцлера Штрахе. На видеозаписи, которая привела к его отставке, он со своим помощником Йоханном Гуденусом обсуждает с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки Kronen Zeitung.