25 мая 2019

Киев пригрозил Москве «гамбургскими» санкциями из-за моряков

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
26 мая 2019 в 06:55
Размер текста
-
17
+
Виды Калининграда. Калининград, якорь, корабль, порт, судно, портовые краны, Стоянка судов запрещена
Как считают украинцы, по инциденту в Керченском проливе их страна получила «убедительную дипломатическую победу»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Украине будут добиваться новых «гамбургских» санкций в отношении России в том случае, если Москва откажется освобождать моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

«Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков», — цитирует дипломата RT. Мельник считает историческим решение Международного трибунала по морскому праву из-за провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Как напоминает Nation News, три украинских военных корабля незаконно пересекли российскую границу. Их остановили, а моряков задержали.

Международный трибунал ранее постановил, что Москва должна освободить украинских моряков, вернуть все суда на территорию яУкраине. При этом отмечается, что Россия может не прекращать уголовное преследование моряков.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...